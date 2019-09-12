Финские волейболисты победили команду Северной Македонии в матче первого тура ЧЕ

ТАСС, 12 сентября. Мужская сборная Финляндии по волейболу оказалась сильнее команды Северной Македонии в первом туре чемпионата Европы. Встреча прошла в Любляне.

Финны победили со счетом 25:23, 25:22, 23:25, 25:21. Во втором туре группы С финны сыграют со словенцами в субботу. Ранее в другом матче группы С российская команда переиграла сборную Турции со счетом 25:13, 23:25, 25:17, 25:15. Позднее в четверг в матче группы С словенцы сыграют с командой Белоруссии.

В других матчах дня в группе А болгары переиграли греков (25:22, 25:16, 25:20), итальянцы - португальцев (25:21, 25:10, 25:22).

На чемпионате Европы выступают 24 команды, разделенные на четыре группы. Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф соревнований.

Чемпионат Европы впервые в истории проходит в четырех странах: во французских городах Париж, Нант и Монпелье, в бельгийских Брюсселе и Антверпене, Любляне и нидерландских Амстердаме, Роттердаме и Апелдорне.

Чемпионат Европы проходит раз в два года, соревнования завершатся 29 сентября.