{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧЕ по волейболу

Финские волейболисты победили команду Северной Македонии в матче первого тура ЧЕ

Во втором туре группы С финны сыграют со словенцами

ТАСС, 12 сентября. Мужская сборная Финляндии по волейболу оказалась сильнее команды Северной Македонии в первом туре чемпионата Европы. Встреча прошла в Любляне.

Финны победили со счетом 25:23, 25:22, 23:25, 25:21. Во втором туре группы С финны сыграют со словенцами в субботу. Ранее в другом матче группы С российская команда переиграла сборную Турции со счетом 25:13, 23:25, 25:17, 25:15. Позднее в четверг в матче группы С словенцы сыграют с командой Белоруссии.

В других матчах дня в группе А болгары переиграли греков (25:22, 25:16, 25:20), итальянцы - португальцев (25:21, 25:10, 25:22).

На чемпионате Европы выступают 24 команды, разделенные на четыре группы. Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф соревнований.

Чемпионат Европы впервые в истории проходит в четырех странах: во французских городах Париж, Нант и Монпелье, в бельгийских Брюсселе и Антверпене, Любляне и нидерландских Амстердаме, Роттердаме и Апелдорне.

Чемпионат Европы проходит раз в два года, соревнования завершатся 29 сентября.

Теги
ЧЕ по волейболу
КХЛ
Московское "Динамо" уступило "Локомотиву", потерпев второе подряд поражение в КХЛ
Вадим Шипачев набрал очки в каждом матче нового сезона
Читать полностью