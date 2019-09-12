СМИ: футболист "Челси" Канте может перейти в "Реал"

ТАСС, 12 сентября. Французский полузащитник английского футбольного клуба "Челси" Н'Голо Канте близок к переходу в испанский "Реал". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание AS.

По информации источника, в услугах 28-летнего полузащитника заинтересован главный тренер "Реала" Зинедин Зидан, однако "Челси не намерен продавать игрока из-за запрета Международной федерации футбола на приобретение футболистов в течение двух трансферных окон. Сам Канте также не хочет покидать Английскую премьер-лигу. Отмечается, что переход француза в "Реал" одобрили бывшие игроки "Челси" бельгийцы Эден Азар и Тибо Куртуа, в настоящий момент выступающие за "Реал".

Канте перешел в "Челси" в 2016 году из "Лестера". Всего за английский клуб он провел 145 матчей, забив восемь голов и отдав семь голевых передач. В составе "Челси" полузащитник становился двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и победителем Лиги Европы. В составе сборной Франции футболист выиграл чемпионат мира в 2018 году.