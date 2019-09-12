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Футбол в России

Бывший тренер "Спартака" Каррера не хочет быть футбольным экспертом

Итальянский специалист не намерен обсуждать работу коллег

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера не собирается становиться футбольным экспертом. Об этом итальянский специалист рассказал журналистам во время церемонии вручения наград Football Heroes, которая проходит в четверг в Москве.

Каррера в 2017 году привел "Спартак" к победе в чемпионате России, в прошлом сезоне он покинул команду.

"Я не хотел бы быть экспертом на телевидении. Я много лет провел в футболе, и мне не хочется обсуждать людей из этой же сферы. Я знаю, что такое быть игроком, ассистентом главного тренера, главным тренером. Так что я не должен давать советы другим, не позволяю себе этого", - сказал Каррера.

"Сейчас я наслаждаюсь своей семьей, это самое важное для мужчины, - сказал Каррера. - У меня много свободного времени, и я его провожу с моей женой и дочерьми", - добавил он.

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Российский футболКаррера, Массимо
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