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Футбол в России

Каррера звал Тотти в "Спартак" перед его решением завершить карьеру футболиста

Капитан "Ромы" предпочел завершить выступления в 40-летнем возрасте
Массимо Каррера Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Массимо Каррера
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Массимо Каррера приглашал капитана "Ромы" Франческо Тотти перейти в "Спартак", но тот предпочел завершить карьеру. Об этом бывший тренер красно-белых рассказал во время церемонии Football Heroes, которая в четверг проходит в Москве.

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Тотти провел в "Роме" всю карьеру, которую он закончил в 2017 году в 40-летнем возрасте.

"Я звал Тотти в "Спартак", мы общались на эту тему несколько лет назад, но он решил завершить карьеру", - сказал Каррера, который покинул пост главного тренера "Спартака" в 2018 году.

Теги
Российский футболКаррера, Массимо
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