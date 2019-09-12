Каррера звал Тотти в "Спартак" перед его решением завершить карьеру футболиста

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Массимо Каррера приглашал капитана "Ромы" Франческо Тотти перейти в "Спартак", но тот предпочел завершить карьеру. Об этом бывший тренер красно-белых рассказал во время церемонии Football Heroes, которая в четверг проходит в Москве.

Тотти провел в "Роме" всю карьеру, которую он закончил в 2017 году в 40-летнем возрасте.

"Я звал Тотти в "Спартак", мы общались на эту тему несколько лет назад, но он решил завершить карьеру", - сказал Каррера, который покинул пост главного тренера "Спартака" в 2018 году.