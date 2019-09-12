Девятый тур чемпионата России по футболу стартует матчем между "Зенитом" и "Арсеналом"

ТАСС, 13 сентября. Встречей между петербургским "Зенитом" и тульским "Арсеналом" откроется программа девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч в Санкт-Петербурге начнется в 20:00 мск, главным арбитром назначен Павел Кукуян из Сочи.

"Зенит" с 17 очками идет в группе лидеров текущего сезона РПЛ, перед перерывом на матчи национальных сборных подопечные Сергея Семака победили московский "Спартак" (1:0). Однако к качеству игры петербуржцев есть вопросы, ведь до этого команда уступила на выезде "Уфе" (0:1) и завершила вничью встречу против грозненского "Ахмата" (0:0). Также у "Зенита" есть проблемы с составом - из-за травмы выбыл бразилец Малком, приобретенный у испанской "Барселоны" за €40 млн и призванный серьезно усилить атакующую мощь команды.

Под вопросом остается участие в матче с "Арсеналом" двух новичков - защитников Йордана Осорио и Вячеслава Караваева. Однако не стоит забывать о ротации перед стартом в групповом этапе Лиги чемпионов. В первом туре "Зенит" на выезде сыграет против французского "Лиона". Матч пройдет 17 сентября, начало - 19:55 мск.

На старте чемпионата России "Арсенал" не показывает той стабильной игры, которая была присуща команде в прошлом сезоне. После восьми туров у коллектива Игоря Черевченко 13 очков и седьмая строчка в турнирной таблице. Существенных проблем с составом перед матчем с действующим чемпионом "Арсенал" не имеет, поэтому готов дать бой фавориту.

Тульский клуб в прошлом сезоне дома обыграл "Зенит" со счетом 4:2. На выезде "Арсенал" последний раз побеждал предстоящего соперника в 2017 году. Тот матч завершился со счетом 1:0 в пользу туляков.