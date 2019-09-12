СМИ: WADA изучает влияние препаратов от астмы на спортсменов

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Ульмский университет в Германии по заказу Всемирного антидопингового агентства (WADA) изучает влияние на спортсменов препаратов от астмы. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на немецкий журнал Sportschau.

По информации источника, на исследование было выделено €300 тыс., в нем принимают участие 24 спортсмена-добровольца. Все спортсмены находятся под наблюдением ученых из Ульмского университета и их коллег из Кельна и Берлина. В ходе исследования ученые проверяют результаты тестов функционирования легких, анализы крови и мочи, образцы мышечной ткани. Отмечается, что волонтеры заявляют о реальном улучшении результатов.

На зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане в феврале 2018 года сборная Норвегии привезла более 6000 доз лекарства от астмы, которые спортсмены использовали с разрешения WADA. Против использования терапевтических исключений WADA выступает ряд спортсменов и руководителей федераций. В частности, глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе называет эту систему легализованным допингом.