Евгения Медведева идет второй на турнире Autumn Classic в Канаде после короткой программы

ТАСС, 13 сентября. Российская фигуристка Евгения Медведева занимает второе место после короткой программы на турнире серии "Челленджер" Autumn Classic International. Соревнования проходят в канадском городе Оквилл.

Россиянка показала результат 75,14 балла. Лидирует после исполнения короткой программы японская фигуристка Рика Кихира, набравшая 78,18 балла. Замыкает тройку американка Карен Чен с результатом 60,89 балла. В прошлом году победительницей стала Брэди Теннелл (США).

19-летняя Медведева является двукратной чемпионкой мира (2016, 2017) и Европы (2016, 2017), двукратной победительницей финалов серии Гран-при (2016, 2017), двукратным серебряным призером Олимпиады 2018 года. После Игр в Южной Кореи спортсменка перешла из группы Этери Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

Произвольная программа у девушек пройдет 13 сентября. В этот же день зрители увидят мужскую короткую программу и ритм-танец дуэтов. Завершатся соревнования 14 сентября. Спортсмены выступают в трех категориях - мужское и женское одиночное катание, танцы на льду.