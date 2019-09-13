Овечкин хочет остаться в клубе НХЛ "Вашингтон" после окончания текущего контракта

ТАСС, 13 сентября. Российский форвард и капитан клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" Александр Овечкин хотел бы остаться в команде после окончания текущего соглашения и подписать новый контракт. Комментарий спортсмена приводит пресс-служба лиги.

В минувшем сезоне форвард в восьмой раз в карьере преодолел рубеж в 50 шайб и стал обладателем "Морис Ришар Трофи" - приза лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. Всего на счету Овечкина 1211 очков (658 голов + 553 передачи) в 1084 встречах. Он был выбран "Вашингтоном" под общим первым номером на драфте 2004 года. В составе команды Овечкин выступает с сезона-2005/06, его текущее соглашение истекает в 2021 году.

"Я не могу говорить о подписании нового контракта прямо сейчас, мне надо подождать еще один год. Конечно, хотел бы остаться в "Вашингтоне", но, как я уже говорил раньше, надо посмотреть, что произойдет. Нет желания выступать в какой-либо другой команде", - сказал 33-летний нападающий.

Овечкин в составе "Вашингтона" становился обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/18. Со сборной России форвард трижды выигрывал чемпионат мира. Также в его активе две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.