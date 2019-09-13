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Савиных и Макхейл вышли в финал теннисного турнира в Японии в парном разряде

Спортсменки обыграли в полуфинале японский дуэт Кадзи/Намигата
Валерия Савиных AP Photo/Aaron Favila
Описание
Валерия Савиных
© AP Photo/Aaron Favila

ТАСС, 13 сентября. Россиянка Валерия Савиных и американка Кристина Макхейл победили японский дуэт Дзюнри Намигата / Харука Кадзи и пробились в финал Открытого чемпионата Японии по теннису среди женщин, который проходит в Хиросиме. Призовой фонд соревнований составляет $250 тыс.

Встреча продолжалась 1 час 7 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу Савиных и Макхейл. В финале россиянка и американка сыграют с лучшим дуэтом в противостоянии Мию Като (Япония) / Сторм Сандерс (Австралия) - Мисаки Дои (Япония) / Нао Хибино (Япония). Соперницы по решающему матчу станут известны в пятницу позднее.

В одиночном разряде продолжает борьбу за титул россиянка Вероника Кудерметова, получившая от организаторов второй номер посева. В пятницу она в четвертьфинале встретится с немкой Лаурой Зигемунд.

Турнир завершится 15 сентября.

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