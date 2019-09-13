Женский теннисный турнир в Гонконге отложен из-за протестов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 13 сентября. /ТАСС/. Открытый чемпионат Гонконга по теннису среди женщин отложен из-за продолжающихся в городе массовых акций протеста. Об этом сообщила в пятницу радиостанция RTHK со ссылкой на организаторов соревнований.

Турнир под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) был намечен на период с 7 по 13 октября. Местом проведения должна была стать арена в парке Виктория, расположенном в районе Козуэй-бэй. Этот район неоднократно становился ареной массовых антиправительственных демонстраций, которые продолжаются в Гонконге более четырех месяцев.

"Гонконгская теннисная ассоциация и WTA объявляют о решении отложить Открытый чемпионат Гонконга по теннису. Причиной является сложившаяся ситуация на территории города", - сказано в заявлении организаторов.

Женский турнир в Гонконге впервые прошел в 1980 году. Ранее здесь проводились соревнования и среди мужчин, однако последний раз это произошло в 2002 году. Россиянка Анастасия Павлюченкова становилась победительницей Открытого чемпионата Гонконга в 2017 году. В финале она обыграла австралийку Дарью Гаврилову со счетом 5:7, 6:3, 7:6 (7:3).