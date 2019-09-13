Чемпионат мира по борьбе 2022 года пройдет в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Красноярск примет чемпионат мира по спортивной борьбе 2022 года. Об этом сообщил мэр города Сергей Еремин в своем аккаунте в Instagram.
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И снова Красноярск в мировой спортивной линейке! Только что стало известно, что Чемпионат мира по спортивной борьбе пройдет в Красноярске. Члены международной федерации UWW единогласно проголосовали за наш город! В 2022 году готовимся встречать спортсменов и гостей со всего мира. #красноярск #борьба
"Только что стало известно, что чемпионат мира по спортивной борьбе 2022 года пройдет в Красноярске. Члены Объединенного мира борьбы (UWW) единогласно проголосовали за наш город. В 2022 году готовимся встречать спортсменов и гостей со всего мира", - написал Еремин.
В начале сентября делегации UWW и Федерации спортивной борьбы России побывали в Красноярске и оценили готовность города к проведению чемпионата мира.