Умер бывший президент Международной федерации гимнастики Бруно Гранди

ТАСС, 13 сентября. Итальянец Бруно Гранди, возглавлявший Международную федерацию гимнастики (FIG) с 1997 по 2016 год, скончался на 86-м году жизни в пятницу. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Гранди умер после болезни в Италии.

"Сегодня мы скорбим из-за утраты замечательного человека, который вложил много сил в развитие гимнастики, - заявил президент FIG Моринари Ватанабэ. - С неиссякаемой энергией он ратовал за справедливость и всегда ставил на первое место безопасность спортсменов. Его жизненный путь продолжит вдохновлять нас в течение многих лет".

Гранди занимался спортивной гимнастикой и входил в состав юниорской сборной Италии, работал тренером, наибольший вклад в развитие гимнастики внес как спортивный функционер. С 1977 по 2000 год он возглавлял Федерацию гимнастики Италии и с 1987 по 2005 год был вице-президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Италии. С 2000 по 2004 год он был членом Международного олимпийского комитета (МОК).

Гранди принял минимальное возрастное ограничение для атлетов, выступающих на международных соревнованиях: 16 лет для женщин и 18 лет для мужчин. Данное ограничение позволило сократить количество травм и во многих случаях предотвратить перенапряжение организма спортсменов в детском возрасте. Также он был инициатором создания Фонда солидарности для помощи тем спортсменам, которые получили серьезные травмы или стали жертвами катастроф. К концу срока полномочий Гранди количество стран - членов FIG возросло с 120 до 150.

В 2001 году Гранди был включен в Международный зал славы гимнастики.