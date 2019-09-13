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Зимние олимпийские виды спорта

Ахантьева и Колесов вышли в финал юниорского Гран-при по фигурному катанию

По итогам короткой и произвольной программ турнира в Челябинске российская пара набрала 185,05 балла
Ксения Ахантьева и Валерий Колесов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Ксения Ахантьева и Валерий Колесов
© Станислав Красильников/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Российские фигуристы Ксения Ахантьева и Валерий Колесов победили на этапе юниорского Гран-при в Челябинске в соревнованиях спортивных пар.

По итогам короткой и произвольной программ российская пара набрала 185,05 балла, второе и третье места также заняли российские пары - Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (178,31) и Диана Мухаметзянова / Илья Миронов (171,88) соответственно. Станислава Вислобокова и Алексей Брюханов стали четвертыми (166,18).

Победа Ахантьевой и Колесова позволила им выйти в финал юниорского Гран-при, который пройдет в Турине с 5 до 8 декабря.

Позднее в пятницу произвольную программу представят юноши. Этап в Челябинске завершится 14 сентября.

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