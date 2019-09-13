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Зимние олимпийские виды спорта

Ефременкова стала третьей на дистанции 1500 м на турнире по шорт-треку в Коломне

Победу одержала голландка Сюзанн Схултинг, второе место у бельгийки Ханне Десмет

ТАСС, 13 сентября. Российская спортсменка Екатерина Ефременкова заняла третье место на дистанции 1500 м на открытом Кубке Союза конькобежцев России (СКР) по шорт-треку. Соревнования проходят в подмосковной Коломне.

Она показала результат 2 минуты 29,007 секунды. Победу одержала голландка Сюзанн Схултинг (2.28,188), второе место заняла бельгийка Ханне Десмет (2.28,325).

Ефременкова является чемпионкой Европы (2018), бронзовым призером чемпионата мира (2016), победительницей Универсиады (2019). 

Соревнования завершатся 15 сентября.

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