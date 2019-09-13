Россиянка Кудашова заняла третье место на этапе Гран-при по тхэквондо в Японии

ТАСС, 13 сентября. Российская спортсменка Татьяна Кудашова стала третьей в весовой категории до 57 кг на этапе Гран-при по тхэквондо. Соревнования проходят в японском городе Тиба.

22-летняя спортсменка уступила в полуфинале турчанке Хатидже Кюбре Илгюн, которая одержала победу в соревнованиях, победив в финале марокканскую спортсменку Наду Лаарай. Еще одним бронзовым призером соревнований стала тайская спортсменка Фаннапа Харнсуцзинь.

В весовой категории до 68 кг у мужчин россиянин Константин Минин уступил бразильцу Эдивалу Понтесу в 1/32 финала. В финале иранец Мирхашем Хоссейни победил британца Кристиана Макнейша. Бронзовыми призерами стали южнокореец Ли Дэ Хун и Понтес.

В весовой категории свыше 67 кг у женщин россиянки Кристина Адебайо и Карина Жданова также завершили выступление на стадии 1/32 финала. Победу одержала китаянка Чжэн Шуинь, которая в финале оказалась сильнее британки Бьянки Уокден, бронзовыми призерами стали мексиканка Мария Эспиноса и представительница Узбекистана Светлана Осипова. Адебайо уступила Уокден, Жданова - представительнице Тайваня Ма Тин Хся.

Кудашова является двукратным серебряным призером чемпионатов мира в весовой категории до 53 кг и двукратной победительницей чемпионатов Европы (до 53 кг).

Соревнования завершатся 15 сентября.