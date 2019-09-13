Россияне заняли весь пьедестал в мужском одиночном катании на этапе юниорского Гран-при

ЧЕЛЯБИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Российские фигуристы, выступавшие в мужском одиночном катании, заняли весь пьедестал на этапе юниорского Гран-при в Челябинске.

Победу одержал 17-летний Петр Гуменник, который показал результат 222,14 балла в сумме за короткую и произвольную программы. Второе место занял Артур Даниелян (221,93), третье - Илья Яблоков (207,68). Даниелян лидировал после короткой программы с юниорским мировым рекордом.

Ранее в пятницу россияне Ксения Ахантьева и Валерий Колесов выиграли соревнования спортивных пар, победа позволила им выйти в финал юниорского Гран-при, который пройдет в Турине с 5 до 8 декабря. В соревнованиях одиночниц после короткой программы первое место занимает Камила Валиева, второе - Ксения Синицына, третье - Виктория Васильева.

Гуменник является серебряным призером финала юниорского Гран-при прошлого сезона и победителем Европейского юношеского Олимпийского фестиваля (2017).

Этап в Челябинске завершится 14 сентября.