Француз Каванья выиграл 19-й этап велогонки "Вуэльта"

ТАСС, 13 сентября. Французский велогонщик Реми Каванья из команды Deceuninck - Quick - Step одержал победу на 19-м этапе престижной шоссейной многодневной гонки "Вуэльта Испании". Этап по равнинной местности стартовал в Авиле и финишировал в Толедо.

24-летний спортсмен преодолел дистанцию протяженностью 165,2 км за 3 часа 43 минуты 34 секунды. Второе место занял ирландец Сэм Беннетт (Bora - Hansgrohe, +0.05), который в финишном створе опередил чеха Зденека Штыбара (Deceuninck - Quick - Step). Россиянин Вячеслав Кузнецов ("Катюша-Альпецин") финишировал на 103-м месте (+6.12), Павел Кочетков ("Катюша-Альпецин") - 132-м (+15.06), Сергей Чернецкий (Caja Rural - Seguros RGA) - 152-м (+15.32). Каванья два раза занимал третье место на этапах нынешней "Вуэльты Испании".

В общем зачете продолжает лидировать словенец Примож Роглич (Jumbo Visma, 75:00.33), вторым идет испанец Алехандро Вальверде (Movistar, +2.50), третьим - колумбиец Наиро Кинтана (Movistar, +3.31). Кочетков занимает 94-е место (+3:05.24), Чернецкий - 109-е (+3:36.57), Кузнецов - 139-е (+4:13.23).

20-й, предпоследний этап "Вуэльты" по горной местности пройдет в субботу от Аренас-де-Сан-Педро до Платаформы-де-Гредос, его протяженность составит 190,4 км.

74-я "Вуэльта" завершится 15 сентября, общая протяженность гонки составит 3290,7 км. Соревнования проходят по территории трех стран - Испании, Франции и Андорры.