Восемь золотых знаков отличия ГТО вручили на открытии Спартакиады трудящихся в Тамбове

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Восемь золотых знаков отличия Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) вручены на церемонии открытия всероссийской Спартакиады трудящихся в Тамбове. Об этом ТАСС в пятницу сообщила пресс-секретарь Управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Наталья Булдыгина.

Церемония открытия Спартакиады прошла в Тамбове в пятницу.

"На торжественной церемонии прошло вручение золотых знаков ГТО. Знаки вручили Татьяне Алдашкиной, Александру Андрееву, Сергею Иванову, Александру Корчагину, Алексею Плахотникову, Сергею Плешивцеву, Юрию Хребтову и Александру Шлемову. В церемонии награждения приняли участие заместитель министра спорта РФ Марина Томилова и начальник Управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Михаил Белоусов", - сообщила собеседница ТАСС.

В Спартакиаде, которая продлится до 16 сентября, принимают участие команды 38 субъектов РФ и порядка 1200 спортсменов. В составе каждой команды сотрудники крупнейших предприятий региона.

Участники соревнуются в десяти видах спорта. Отдельно предусмотрены соревнования для семей: прохождение туристической полосы, настольный теннис и шахматы.