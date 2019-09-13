Кашлинская проиграла Конеру в третьем туре этапа женского Гран-при FIDE в Сколково

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Россиянка Алина Кашлинская черными фигурами проиграла индийской спортсменке Хампи Конеру в третьем туре первого этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) среди женщин. Соревнования проходят на территории инновационного центра "Сколково".

Партии россиянок Валентина Гунина - Александра Горячкина, Екатерина Лагно - Александра Костенюк завершились вничью. Индийская спортсменка Харика Дронавалли белыми фигурами выиграла у француженки Мари Себаг. Партии Элизабет Петц (Германия) - Пиа Крамлинг (Швеция), Антуанета Стефанова (Болгария) - Цзюй Вэньцзюнь (Китай) завершились вничью.

После трех туров в турнирной таблице лидирует Гунина (2,5 балла), у Конеру, Горячкиной, Дронавалли и Цзюй Вэньцзюнь - по два очка, Лагно и Петц - по 1,5, Себаг, Костенюк, Стефановой и Крамлинг - по одному, Кашлинской - 0,5 очка.

В четвертом туре в субботу пройдут партии Горячкина - Лагно, Кашлинская - Дронавалли, Костенюк - Конеру, Крамлинг - Гунина, Стефанова - Петц, Цзюй Вэньцзюнь - Себаг.

В серии Гран-при помимо турнира в России пройдут еще три этапа: в Монако (2-15 декабря), Лозанне (1-20 марта 2020 года) и на Сардинии (20 мая - 10 июня 2020 года). В соревнованиях принимают участие 16 шахматисток, каждая из которых выступит на трех этапах серии. На турнир претенденток попадут две участницы, набравшие наибольшее количество очков по итогам Гран-при.

Этап Гран-при в Москве завершится 23 сентября. Призовой фонд турнира составляет €80 тыс. 17 сентября у спортсменок запланирован выходной день.