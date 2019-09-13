{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Зенит" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:1
Футболисты "Зенита" Юрий Жирков, Артем Дзюба и Сердар Азмун Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Футболисты "Зенита" Юрий Жирков, Артем Дзюба и Сердар Азмун
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над тульским "Арсеналом" со счетом 3:1 в домашнем матче девятого тура чемпионата России по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Артем Дзюба (5-я минута), Себастьян Дриусси (66, с пенальти) и Олег Шатов (88). У проигравших отличился Кантемир Берхамов (56). На 22-й минуте нападающий "Зенита" Сердар Азмун не реализовал пенальти.

Дзюба забил пятый гол в текущем сезоне чемпионата страны. Выше него в списке бомбардиров находятся нападающий "Ростова" Эльдор Шомуродов с семью мячами и форвард самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев, забивший шесть голов. Защитник и капитан "Зенита" Бранислав Иванович провел 100-й матч в составе сине-бело-голубых.

В добавленное ко второму тайму время в составе "Зенита" на поле появился защитник Вячеслав Караваев, заменив Юрия Жиркова. Караваев перешел в "Зенит" этим летом из голландского "Витесса", для него этот матч стал первым в составе команды из Санкт-Петербурга.

В турнирной таблице "Зенит" занимает первое место, набрав 20 очков после девяти матчей, "Арсенал" с 13 очками идет седьмым.

"Зенит" в следующем туре 21 августа примет казанский "Рубин", "Арсенал" 22 августа также дома сыграет с екатеринбургским "Уралом". "Зенит" 17 сентября в гостях проведет матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против французского "Лиона".

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит962113-420
2Краснодар852115-717
3Ростов852114-1117
4ЦСКА851210-616
5Локомотив842213-814
6Спартак842210-814
7Арсенал941412-1313
8Урал831414-1810
9Рубин83145-810
10Уфа831410-1010
11Динамо82336-69
12Ахмат82245-128
13Крылья Советов821510-117
14Сочи81345-106
15Оренбург81259-145
16Тамбов81257-125

 

Теги
Российский футбол
КХЛ
ЦСКА выиграл первое армейское дерби в сезоне КХЛ
Москвичи победили на выезде СКА со счетом 3:0
Читать полностью