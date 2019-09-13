"Зенит" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над тульским "Арсеналом" со счетом 3:1 в домашнем матче девятого тура чемпионата России по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Артем Дзюба (5-я минута), Себастьян Дриусси (66, с пенальти) и Олег Шатов (88). У проигравших отличился Кантемир Берхамов (56). На 22-й минуте нападающий "Зенита" Сердар Азмун не реализовал пенальти.

Дзюба забил пятый гол в текущем сезоне чемпионата страны. Выше него в списке бомбардиров находятся нападающий "Ростова" Эльдор Шомуродов с семью мячами и форвард самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев, забивший шесть голов. Защитник и капитан "Зенита" Бранислав Иванович провел 100-й матч в составе сине-бело-голубых.

В добавленное ко второму тайму время в составе "Зенита" на поле появился защитник Вячеслав Караваев, заменив Юрия Жиркова. Караваев перешел в "Зенит" этим летом из голландского "Витесса", для него этот матч стал первым в составе команды из Санкт-Петербурга.

В турнирной таблице "Зенит" занимает первое место, набрав 20 очков после девяти матчей, "Арсенал" с 13 очками идет седьмым.

"Зенит" в следующем туре 21 августа примет казанский "Рубин", "Арсенал" 22 августа также дома сыграет с екатеринбургским "Уралом". "Зенит" 17 сентября в гостях проведет матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против французского "Лиона".