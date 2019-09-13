"Зенит" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над тульским "Арсеналом" со счетом 3:1 в домашнем матче девятого тура чемпионата России по футболу.
В составе победителей забитыми мячами отметились Артем Дзюба (5-я минута), Себастьян Дриусси (66, с пенальти) и Олег Шатов (88). У проигравших отличился Кантемир Берхамов (56). На 22-й минуте нападающий "Зенита" Сердар Азмун не реализовал пенальти.
Дзюба забил пятый гол в текущем сезоне чемпионата страны. Выше него в списке бомбардиров находятся нападающий "Ростова" Эльдор Шомуродов с семью мячами и форвард самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев, забивший шесть голов. Защитник и капитан "Зенита" Бранислав Иванович провел 100-й матч в составе сине-бело-голубых.
В добавленное ко второму тайму время в составе "Зенита" на поле появился защитник Вячеслав Караваев, заменив Юрия Жиркова. Караваев перешел в "Зенит" этим летом из голландского "Витесса", для него этот матч стал первым в составе команды из Санкт-Петербурга.
В турнирной таблице "Зенит" занимает первое место, набрав 20 очков после девяти матчей, "Арсенал" с 13 очками идет седьмым.
"Зенит" в следующем туре 21 августа примет казанский "Рубин", "Арсенал" 22 августа также дома сыграет с екатеринбургским "Уралом". "Зенит" 17 сентября в гостях проведет матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против французского "Лиона".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|9
|6
|2
|1
|13-4
|20
|2
|Краснодар
|8
|5
|2
|1
|15-7
|17
|3
|Ростов
|8
|5
|2
|1
|14-11
|17
|4
|ЦСКА
|8
|5
|1
|2
|10-6
|16
|5
|Локомотив
|8
|4
|2
|2
|13-8
|14
|6
|Спартак
|8
|4
|2
|2
|10-8
|14
|7
|Арсенал
|9
|4
|1
|4
|12-13
|13
|8
|Урал
|8
|3
|1
|4
|14-18
|10
|9
|Рубин
|8
|3
|1
|4
|5-8
|10
|10
|Уфа
|8
|3
|1
|4
|10-10
|10
|11
|Динамо
|8
|2
|3
|3
|6-6
|9
|12
|Ахмат
|8
|2
|2
|4
|5-12
|8
|13
|Крылья Советов
|8
|2
|1
|5
|10-11
|7
|14
|Сочи
|8
|1
|3
|4
|5-10
|6
|15
|Оренбург
|8
|1
|2
|5
|9-14
|5
|16
|Тамбов
|8
|1
|2
|5
|7-12
|5