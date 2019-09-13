Российские волейболисты обыграли белорусов в матче чемпионата Европы

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Белоруссии во втором туре группового этапа чемпионата Европы. Встреча прошла в Любляне.

Игра завершилась со счетом 3-1 (23:25, 25:17, 25:22, 25:10) в пользу российской команды. В другом матче группы C сборная Турции обыграла команду Северной Македонии со счетом 3-0. В следующем туре россияне 14 сентября сыграют с командой Северной Македонии.

На чемпионате Европы выступают 24 команды, разделенные на четыре группы. В группе С лидирует сборная России (6 очков, 2 матча), далее идут команды Словении (3, 1), Финляндии (3, 1), Турции (3, 2), Белоруссии (0, 2), Северной Македонии (0, 2). По четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф соревнований.

Чемпионат Европы впервые в истории проходит в четырех странах: Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах. Соревнования завершатся 29 сентября.

Чемпионаты Европы проходят раз в два года. Сборная России является действующим победителем. Россияне дважды побеждали на турнире (2013, 2017), по три раза завоевывали серебряные (1999, 2005, 2007) и бронзовые медали (1993, 2001, 2003).