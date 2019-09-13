Российские волейболистки стартуют на Кубке мира в Японии

ТАСС, 14 сентября. Женская сборная России по волейболу начинает борьбу за медали Кубка мира в Японии. Турнир завершится 28 сентября.

Кубок мира проводится за год до старта Олимпийских игр. В нынешнем розыгрыше примут участие сборные Японии, Сербии, России, Нидерландов, Китая, Южной Кореи, Бразилии, Аргентины, США, Доминиканской Республики, Камеруна и Кении. Команды проведут по одному матчу с каждым из соперников, после чего по количеству набранных очков будет определен победитель турнира.

Сборная России в преддверии Кубка мира лишилась главного тренера - свой пост по состоянию здоровья покинул Вадим Панков. Он возглавлял национальную команду с января 2018 года. При Панкове российские волейболистки на прошедшем недавно чемпионате Европы дошли до четвертьфинала, где уступили команде Италии (1-3). Временно исполняющим обязанности главного тренера команды стал итальянец Серджио Бузато.

Перед национальной сборной стоит задача попасть в тройку лучших на Кубке мира. Об этом ТАСС заявил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко. "Перед командой стоит задача попасть на пьедестал Кубка мира. Считаем, что эта задача является выполнимой", - сказал Шевченко.

В стартовом матче турнира подопечные Бузато в Йокогаме сыграют против сборной Камеруна. Матч пройдет 14 сентября, начало - 06:30 мск.

Женская сборная России ни разу в истории не становилась победителем Кубка мира. В 1999 году команда выиграла серебряные медали. В активе сборной СССР есть победа в 1973 году. Лидерами по количеству титулов являются команды Китая и Кубы, на которых счету по четыре трофея.