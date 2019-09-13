Евгения Медведева заняла второе место на турнире Autumn Classic в Канаде

ТАСС, 14 сентября. Российская фигуристка Евгения Медведева стала второй по итогам турнира серии "Челленджер" Autumn Classic International. Соревнования проходили в канадском городе Оквилл.

После исполнения короткой программы Медведева также располагалась на второй строчке, отставая от японской фигуристки Рики Кихиры и опережая американку Карен Чен. Выступление в произвольной программе с результатом 142,29 балла не помогло догнать Кихиру, которая вновь победила, набрав 145,98 балла. В сумме японка заработала 224,16 балла, Медведева - 217,43 балла, а замкнула тройку представительница Южной Кореи Лим Ён Су (184,38), опередившая Чен.

19-летняя Медведева является двукратной чемпионкой мира (2016, 2017) и Европы (2016, 2017), двукратной победительницей финалов серии Гран-при (2016, 2017), двукратным серебряным призером Олимпиады 2018 года. После Игр в Южной Корее спортсменка перешла из группы Этери Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

Соревнования завершатся 14 сентября произвольными прокатами у мужчин и танцевальных пар. У мужчин после короткой программы лидирует японец Юдзуру Ханю (98,38). В танцах на льду первую строчку занимает канадский дуэт Пайпер Гиллес и Поль Пуарье.