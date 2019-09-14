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Летние неолимпийские виды спорта

В Японии прошла торжественная церемония приветствия сборной России по регби

Кубок мира по регби пройдет в Японии с 20 сентября по 2 ноября

САЙТАМА /Япония/, 14 сентября. /ТАСС/. Торжественная церемония приветствия сборной России по регби, которая примет участие в предстоящем Кубке мира, прошла в субботу в Японии.

Церемония состоялась в зале приемов "Сакура" в японском городе Сайтама. Десятки японских школьников с российскими флажками дружно приветствовали российских спортсменов, которым на следующей неделе в матче открытия предстоит встретиться с хозяевами турнира. В ходе приветственной церемонии перед сборной России выступил местный ансамбль игры на японских барабанах тайко под названием "Биение сердца".

"Пусть их игра зарядит вас энергией и силой перед предстоящими соревнованиями", - отметила ведущая церемонии.

Сборная России второй раз примет участие в Кубке мира. Россияне дебютировали на турнире в 2011 году, заняв последнее место в группе и не сумев побороться за награды.

Кубок мира по регби пройдет в Японии с 20 сентября по 2 ноября.

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Летние неолимпийские виды спорта
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