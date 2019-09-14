СМИ: футболист "Манчестер Юнайтед" де Хеа продлил контракт с клубом

ТАСС, 14 сентября. Испанский голкипер Давид де Хеа подписал новый контракт с английским футбольным клубом "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Daily Miror.

По информации источника, новое соглашение рассчитано до лета 2023 года с возможностью продления еще на сезон. Зарплата испанца составит около €400 тыс. в неделю с учетом бонусов. Официально о продлении контракта стороны объявят в ближайшее время.

Де Хеа выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2011 года, в составе английского клуба он становился чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, Кубка английской лиги и трижды побеждал в Суперкубке Англии, также в его активе победа в Лиге Европы. Ранее он выступал в составе испанского "Атлетико" (Мадрид), вместе с которым стал победителем Лиги Европы и Суперкубка УЕФА.

В составе сборной Испании он провел 39 матчей, в которых пропустил 27 мячей, 17 раз он отыграл "на ноль". Он стал двукратным чемпионом Европы в составе сборной Испании среди игроков не старше 21 года и победителем чемпионата Европы среди игроков не старше 17 лет.