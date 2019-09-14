"Спартак-2" сыграл вничью с "Томью" в матче Олимп-ФНЛ

ТАСС, 14 сентября. Московский клуб "Спартак-2" со счетом 2:2 сыграл вничью в Томске с местной "Томью" в матче 13-го тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В составе "Спартака-2" голы забили Максим Данилин (16-я минута) и Максим Глушенков (70). У "Томи" отличились Максим Житнев (48) и Павел Киреенко (62).

"Спартак-2" не может выиграть в четвертом туре Олимп-ФНЛ подряд, ранее столичный клуб потерпел три подряд поражения, в последний раз клуб побеждал 20 августа в домашнем матче с красноярским "Енисеем" (2:0).

В турнирной таблице столичная команда занимает 13-е место, набрав после 13 матчей 16 очков, клуб из Томска располагается на шестой строчке, в активе команды 20 очков. Лидирует в чемпионате московское "Торпедо", набравшее после 12 туров 31 очко.

В следующем матче "Спартак-2" дома сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком" 21 сентября, томский клуб в этот же день встретится в гостях с "Торпедо".

В других матчах игрового дня владивостокский "Луч" дома сыграл вничью с "Нижним Новгородом" (0:0), матч между калининградской "Балтикой" и красноярским "Енисеем" в Красноярске также не выявил победителя (2:2).