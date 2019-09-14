Карякин и Непомнящий вышли в третий раунд Кубка мира по шахматам

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 сентября. /ТАСС/. Российские шахматисты Сергей Карякин и Ян Непомнящий пробились в третий раунд Кубка мира по шахматам. Соревнования проходят в Ханты-Мансийске.

Во второй партии второго раунда Карякин черными переиграл американца Самуэля Севяна, Непомнящий (черные фигуры) оказался сильнее соотечественника Александра Предке. В первой партии Карякин также победил Севяна, Непомнящий сыграл вничью с Предке. Россиянин Александр Грищук (черные) разошелся миром с голландцем Бенджамином Боком, китаец Дин Лижэнь (черные) сыграл вничью с армянским шахматистом Сергеем Мовсесяном. В воскресенье Грищук и Дин Лижэнь сыграют со своими соперниками тай-брейк.

В третьем туре Карякин сыграет с победителем матча между россиянином Никитой Витюговым и немцем Никласом Хушенбетом (первая партия завершилась вничью, вторая закончится позднее в субботу), Непомнящий встретится с победителем матча между россиянином Евгением Томашевским и индийцем Читамбарамом Аравиндом (в первой партии Томашевский одержал победу черными, вторая партия завершится позднее в субботу).

В других партиях голландец Аниш Гири белыми сыграл вничью с россиянином Евгением Наером, француз Максим Вашье-Лаграв черными победил латвийца Игоря Коваленко. Американец Уэсли Со (белые) победил россиянина Антона Демченко, китаец Юй Янъи белыми сыграл вничью с индийцем Адхибаном Башкараном. Вашье-Лаграв и Со вышли в третий раунд, Гири и Юй Янъи сыграют тай-брейк. В третьем туре Вашье-Лаграв встретится с победителем пары Дмитрий Яковенко (Россия) - Гавейн Джонс (Великобритания), которые определят победителя на тай-брейке, Со сыграет с сильнейшим в паре Александр Рахманов (Россия) - Сантош Видит (Индия), в первой партии спортсмены разошлись миром, вторая партия завершится позднее в субботу.

Встречи третьего раунда пройдут с 16 по 18 сентября.

Все матчи, за исключением финала и встречи за третье место, состоят из двух партий, в случае ничьей проводится тай-брейк. Соревновательная часть Кубка мира завершится 4 октября. Последний день зарезервирован под тай-брейк решающих встреч. В турнире стартовали 128 шахматистов, призовой фонд составляет $1,6 млн, победитель получит $110 тыс.