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Летние олимпийские виды спорта

"Чеховские медведи" победили польскую "Вислу" в первом туре гандбольной Лиги чемпионов

Матч завершился со счетом 25:23

ТАСС, 14 сентября. Российский гандбольный клуб "Чеховские медведи" одержал домашнюю победу над польской "Вислой" со счетом 25:23 в первом туре группы D Лиги чемпионов.

В группе D также выступают швейцарский "Шаффхаузен", румынское "Динамо" (Бухарест), шведский "Кристианстад" и датский ГОГ. Для выхода в плей-офф необходимо занять первые два места в группе.

Высшим достижением "Чеховских медведей" в Лиге чемпионов является четвертое место в сезоне-2009/10.

В следующем туре российский клуб на выезде сыграет с клубом ГОГ, встреча пройдет 22 сентября.

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