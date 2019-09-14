Россиянин Попов вышел в 1/8 финала чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Илья Попов одержал победу над молдавским спортсменом Александру Параскивом в поединке второго круга чемпионата мира в весовой категории до 63 кг. Соревнования проходят в Екатеринбурге.

Соперником 19-летнего россиянина в 1/8 финала станет австралиец Харри Гарсайд, поединок пройдет 17 сентября.

Ранее в субботу россияне Василий Егоров (до 52 кг) и Глеб Бакши (до 75 кг) вышли в 1/8 финала. Попов является победителем юношеских Олимпийских игр 2018 года.

Чемпионат мира завершится 21 сентября.