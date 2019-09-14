Россиянин Ларин стал вторым на этапе Гран-при по тхэквондо в Японии

ТАСС, 14 сентября. Российский спортсмен Владислав Ларин занял второе место в весовой категории свыше 80 кг на этапе Гран-при по тхэквондо. Соревнования проходят в японском городе Тиба.

В финале 23-летний россиянин уступил южнокорейцу Ин Гё Дону, бронзовыми призерами стали азербайджанец Радик Исаев и иранец Саджад Мардани. Россиянин Рафаэль Аюкаев завершил борьбу на стадии 1/16 финала, уступив Мардани.

В весовой категории до 58 кг россиянин Георгий Попов проиграл в четвертьфинале испанцу Адриану Висенте Юнте. Победу одержал южнокореец Чон Чан.

В весовой категории до 67 кг у женщин россиянка Полина Хан уступила в 1/8 финала француженке Магде Вит Энен, которая завоевала золото. Китаянка Го Юньфэй и представительница Узбекистана Нигора Турсункулова заняли третье место.

Ларин является победителем, серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира, двукратным победителем чемпионатов Европы и серебряным призером Европейских игр в Баку.

Соревнования завершатся 15 сентября.