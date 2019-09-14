Кузнецов заявил, что ему тяжело смириться с невозможностью играть за сборную РФ по хоккею

В августе Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, были обнаружены следы кокаина. По правилам НХЛ, кокаин не является субстанцией, повышающей работоспособность. В субботу стало известно, что НХЛ дисквалифицировала 27-летнего Кузнецова на три матча.

"Я принял решение согласиться с данным наказанием, - сказал Кузнецов. - Я всегда представлял свою страну с сердцем и гордостью, мне очень тяжело смириться с тем, что в ближайшие четыре года у меня не будет возможности надеть этот свитер, я расстроил многих важных для меня людей, в том числе семью, партнеров и друзей. С первого дня, как я вышел на лед в столице, "Вашингтон" и его болельщики относились ко мне и моей семье исключительно благожелательно. Я подвел вас и чувствую себя просто ужасно, я понимаю, что единственным способом вернуть ваше доверие является полный контроль своих действий и ситуации с данной минуты".

Кузнецов на чемпионате мира в Словакии в составе сборной России стал бронзовым призером турнира, однако был лишен медали после дисквалификации. Россиянин является двукратным чемпионом мира и двукратным бронзовым призером мировых первенств. Кузнецов выступает в составе "Вашингтона" с 2014 года, за это время он провел 416 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 337 очков (101 гол + 236 результативных передач), в плей-офф на счету россиянина 70 игр и 57 (24+33) очков. В 2018 году в составе клуба он стал обладателем Кубка Стэнли.