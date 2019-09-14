Шорт-трекист Ан занял второе место в эстафете на первом турнире после годичного перерыва

КОЛОМНА /Московская область/, 14 сентября. /ТАСС/. Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан стал вторым в составе первой сборной России в мужской эстафете на 5000 м на открытом Кубке Союза конькобежцев России (СКР) по шорт-треку. Соревнования проходят в подмосковной Коломне.

В сентябре 2018 года глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов сообщил, что Ан завершил карьеру. В феврале 2019 года спортсмен принял решение возобновить тренировки и готовиться к выступлению на Олимпийских играх 2022 года.

33-летний Ан является самым титулованным шорт-трекистом в истории. В составе национальной команды Южной Кореи он стал трехкратным чемпионом Олимпиады-2006 в Турине и 18-кратным чемпионом мира. Из-за конфликта с Конькобежной ассоциацией Южной Кореи спортсмен принял решение о смене гражданства для выступления на Олимпиаде 2014 года в Сочи. В составе сборной России, за которую он выступает с 2011 года, Виктор Ан трижды стал чемпионом Игр в Сочи, дважды - чемпионом мира и восемь раз - чемпионом Европы.