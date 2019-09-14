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КХЛ

"Спартак" потерпел пятое поражение в семи матчах КХЛ

Красно-белые дома уступили "Сочи" со счетом 0:1
Описание
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" дома проиграл "Сочи" со счетом 0:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве на "ЦСКА-Арене" в присутствии 8433 зрителей.

Единственную шайбу забросил Андрей Алтыбармакян (27).

Московское "Динамо" на выезде по буллитам уступило череповецкой "Северстали" (2:3), проиграв третью игру подряд, но набрав первое очко за последние три матча. Нападающий московского клуба Вадим Шипачев набрал 600-е очко в КХЛ (197 шайб + 403 результативные передачи).

"Спартак" занимает пятое место в Западной конференции (7 очков, семь матчей), "Сочи" располагается на четвертом месте (7 очков, шесть матчей). "Спартак" два раза проиграл в основное время и трижды в овертайме. Впервые в сезоне московский клуб не сумел поразить ворота соперника. "Динамо" располагается на второй строчке в Западной конференции (7 очков, шесть матчей).

Во вторник "Спартак" на выезде сыграет с "Барысом" из Нур-Султана, в тот же день хоккейный клуб "Сочи" примет петербургский СКА.

Результаты других матчей дня:
"Куньлунь" (Пекин) - "Трактор" (Челябинск) - 1:2;
"Салават Юлаев" (Уфа) - "Амур" (Хабаровск) - 3:2;
"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 3:5.
"Витязь" (Подольск) - "Сибирь" (Новосибирск) - 3:2 (по буллитам).

Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА631001115-99
2Динамо Мск521010214-187
3Витязь530100115-88
4Сочи630010215-177
5Спартак720003219-177
6СКА521000213-146
7Торпедо612000316-196
8Йокерит520001219-175
9Северсталь610101313-185
10Локомотив420000212-124
11Динамо Р51100038-174
12Динамо Мн510000415-192
Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Автомобилист641100021-1112
2Авангард531000114-118
3Трактор731001215-149
4Нефтехимик630001218-137
5Салават Юлаев530010111-97
6Ак Барс430000115-96
7Сибирь530000213-116
8Адмирал530000210-106
9Барыс630000310-126
10Куньлунь51010038-104
11Металлург Мг61001048-153
12Амур60000158-151

 

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