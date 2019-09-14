"Спартак" потерпел пятое поражение в семи матчах КХЛ

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" дома проиграл "Сочи" со счетом 0:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве на "ЦСКА-Арене" в присутствии 8433 зрителей.
Единственную шайбу забросил Андрей Алтыбармакян (27).
Московское "Динамо" на выезде по буллитам уступило череповецкой "Северстали" (2:3), проиграв третью игру подряд, но набрав первое очко за последние три матча. Нападающий московского клуба Вадим Шипачев набрал 600-е очко в КХЛ (197 шайб + 403 результативные передачи).
"Спартак" занимает пятое место в Западной конференции (7 очков, семь матчей), "Сочи" располагается на четвертом месте (7 очков, шесть матчей). "Спартак" два раза проиграл в основное время и трижды в овертайме. Впервые в сезоне московский клуб не сумел поразить ворота соперника. "Динамо" располагается на второй строчке в Западной конференции (7 очков, шесть матчей).
Во вторник "Спартак" на выезде сыграет с "Барысом" из Нур-Султана, в тот же день хоккейный клуб "Сочи" примет петербургский СКА.
Результаты других матчей дня:
"Куньлунь" (Пекин) - "Трактор" (Челябинск) - 1:2;
"Салават Юлаев" (Уфа) - "Амур" (Хабаровск) - 3:2;
"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 3:5.
"Витязь" (Подольск) - "Сибирь" (Новосибирск) - 3:2 (по буллитам).
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|6
|3
|1
|0
|0
|1
|1
|15-9
|9
|2
|Динамо Мск
|5
|2
|1
|0
|1
|0
|2
|14-18
|7
|3
|Витязь
|5
|3
|0
|1
|0
|0
|1
|15-8
|8
|4
|Сочи
|6
|3
|0
|0
|1
|0
|2
|15-17
|7
|5
|Спартак
|7
|2
|0
|0
|0
|3
|2
|19-17
|7
|6
|СКА
|5
|2
|1
|0
|0
|0
|2
|13-14
|6
|7
|Торпедо
|6
|1
|2
|0
|0
|0
|3
|16-19
|6
|8
|Йокерит
|5
|2
|0
|0
|0
|1
|2
|19-17
|5
|9
|Северсталь
|6
|1
|0
|1
|0
|1
|3
|13-18
|5
|10
|Локомотив
|4
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|12-12
|4
|11
|Динамо Р
|5
|1
|1
|0
|0
|0
|3
|8-17
|4
|12
|Динамо Мн
|5
|1
|0
|0
|0
|0
|4
|15-19
|2
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Автомобилист
|6
|4
|1
|1
|0
|0
|0
|21-11
|12
|2
|Авангард
|5
|3
|1
|0
|0
|0
|1
|14-11
|8
|3
|Трактор
|7
|3
|1
|0
|0
|1
|2
|15-14
|9
|4
|Нефтехимик
|6
|3
|0
|0
|0
|1
|2
|18-13
|7
|5
|Салават Юлаев
|5
|3
|0
|0
|1
|0
|1
|11-9
|7
|6
|Ак Барс
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|15-9
|6
|7
|Сибирь
|5
|3
|0
|0
|0
|0
|2
|13-11
|6
|8
|Адмирал
|5
|3
|0
|0
|0
|0
|2
|10-10
|6
|9
|Барыс
|6
|3
|0
|0
|0
|0
|3
|10-12
|6
|10
|Куньлунь
|5
|1
|0
|1
|0
|0
|3
|8-10
|4
|11
|Металлург Мг
|6
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|8-15
|3
|12
|Амур
|6
|0
|0
|0
|0
|1
|5
|8-15
|1