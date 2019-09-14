Клуб НХЛ "Филадельфия" объявил о подписании нового контракта с россиянином Проворовым

ТАСС, 14 сентября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" заключил новое соглашение с российским защитником Иваном Проворовым. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Контракт подписан сроком на шесть лет. По новому соглашению Проворов заработает $40,5 млн ($6,75 млн в год). Он станет самым высокооплачиваемым российским защитником в истории лиги, Андрей Марков зарабатывал $5,75 млн в год, Сергей Гончар - $5,5 млн. Летом у Проворова завершился контракт новичка, который действовал три года, после этого он стал ограниченно свободным агентом.

"Это был долгий процесс, но приятно закончить его, - сказал 22-летний Проворов. - Мы много разговаривали с конца прошлого сезона и в течение всего лета, мы хотели все завершить до начала тренировочного сбора. Я счастлив, что буду здесь еще шесть лет. У нас отличная организация, отличные игроки, отличный тренерский состав, я рад работать здесь, мы будем стараться побеждать, чтобы выйти в плей-офф и завоевать Кубок Стэнли".

Проворов был выбран "Филадельфией" в первом раунде под общим седьмым номером на драфте НХЛ в 2015 года. Контракт с командой защитник подписал перед началом сезона-2016/17. За три года россиянин не пропустил ни одной игры в регулярных чемпионатах. В 246 матчах Проворов набрал 97 (30 шайб + 67 передач) очков.

В составе молодежной сборной России защитник дважды выигрывал серебряные медали на чемпионатах мира (2015, 2016). В 2017 году Проворов стал бронзовым призером мирового первенства, выступая за национальную команду.