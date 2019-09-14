Гунина сыграла вничью в четвертом туре этапа женского Гран-при FIDE в Сколково

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Россиянка Валентина Гунина черными фигурами сыграла вничью со шведкой Пией Крамлинг в четвертом туре первого этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) среди женщин. Соревнования проходят на территории инновационного центра "Сколково".

Россиянка Алина Кашлинская белыми победила индийскую спортсменку Харику Дронавалли, китайская шахматистка Цзюй Вэньцзюнь белыми победила француженку Мари Себаг. Партии Александра Горячкина (Россия) - Екатерина Лагно (Россия), Александра Костенюк (Россия) - Хампи Конеру (Индия), Антоанета Стефанова (Болгария) - Элизабет Петц (Германия) завершились вничью.

После четырех туров в турнирной таблице лидируют Гунина и Цзюй Вэньцзюнь (по 3 очка), у Конеру и Горячкиной - по 2,5, Дронавалли, Лагно и Петц - по 2, Стефановой, Кашлинской, Костенюк и Крамлинг - по 1,5, Себаг - 1.

В пятом туре в воскресенье пройдут партии Гунина - Стефанова, Лагно - Крамлинг, Конеру - Горячкина, Дронавалли - Костенюк, Себаг - Кашлинская, Петц - Цзюй Вэньцзюнь.

В серии Гран-при помимо турнира в России пройдут еще три этапа: в Монако (2-15 декабря), Лозанне (1-20 марта 2020 года) и на Сардинии (20 мая - 10 июня 2020 года). В соревнованиях принимают участие 16 шахматисток, каждая из которых выступит на трех этапах серии. На турнир претенденток попадут две участницы, набравшие наибольшее количество очков по итогам Гран-при.

Этап Гран-при в Москве завершится 23 сентября. Призовой фонд турнира составляет €80 тыс. 17 сентября у спортсменок запланирован выходной день.