Гол Неймара в добавленное время принес ПСЖ победу над "Страсбуром" в чемпионате Франции

ТАСС, 14 сентября. ПСЖ одержал победу над "Страсбуром" со счетом 1:0 в домашнем матче пятого тура чемпионата Франции по футболу.

Мяч на второй компенсированной ко второму тайму минуте забил бразильский нападающий Неймар, для которого этот матч стал первым за команду в текущем сезоне. Ранее сообщалось, что Неймар недоволен командой и неоднократно просил руководство клуба продать его. Также сообщалось, что ПСЖ намерен продать Неймара из-за его нежелания играть за французскую команду, однако позднее стало известно, что бразилец пошел на сближение с руководством клуба. Болельщики ПСЖ пригрозили клубу бойкотом ближайшего матча в Лиге чемпионов из-за нахождения бразильца в команде, а во время матча фанаты его освистывали.

Дебютный матч за ПСЖ провел аргентинский форвард Мауро Икарди, который был арендован у итальянского "Интера".

В турнирной таблице ПСЖ занимает первое место, набрав 10 очков, "Страсбур" с четырьмя очками идет 16-м. В следующем туре ПСЖ 22 сентября в гостях сыграет с "Лионом", "Страсбур" 20 сентября примет "Нант". Кроме того, ПСЖ 18 сентября дома проведет матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против испанского "Реала".