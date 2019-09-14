Ефременкова считает турнир в Коломне проверкой перед отбором в сборную РФ по шорт-треку

КОЛОМНА /Московская область/, 14 сентября. /ТАСС/. Открытый Кубок Союза конькобежцев России по шорт-треку является хорошей проверкой для российских спортсменов перед отборочными соревнованиями национальной команды. Такое мнение ТАСС в субботу высказала Екатерина Ефременкова.

Ефременкова в субботу в составе сборной России заняла второе место в эстафете на 3000 метров и стала второй на дистанции 500 метров. В пятницу спортсменка стала третьей на дистанции 1500 метров.

"Все понравилось здесь, с каждым днем лед становится все лучше и лучше. Соперники собрались достойные, это очень интересно, но пора бы уже всех обгонять, - сказала Ефременкова. - Этот турнир нужен для того, чтобы посмотреть друг на друга, увидеть, насколько мы готовы после лета. И это проверка перед отборочными стартами сборной России".

Ефременкова является чемпионкой Европы (2018), бронзовым призером чемпионата мира (2016), победительницей Универсиады (2019).

Открытый Кубок Союза конькобежцев России завершится 15 сентября.