Шахматист Карякин назвал великолепным матч против Севяна на Кубке мира

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 сентября. /ТАСС/. Российский шахматист Сергей Карякин считает, что для него матч Кубка мира против американца Самуэля Севяна прошел великолепно. Комментарий гроссмейстера приводит пресс-служба Кубка мира, который проходит в Ханты-Мансийске.

В субботу во второй партии второго раунда Карякин черными фигурами победил американца Самуэля Севяна и вышел в третий раунд, где сыграет с победителем противостояния между россиянином Никитой Витюговым и немцем Никласом Хушенбетом, который определится на тай-брейке в воскресенье. В первой партии Карякин также победил Севяна.

"Матч против Севяна прошел для меня великолепно, в первой партии мне удалось получить небольшое преимущество, - заявил Карякин. - Севян сыграл неточно в цейтноте, и в легкофигурном эндшпиле мне удалось его прижать и не выпустить победу, считаю, что это была хорошая позиционная партия. Во второй партии Севяну играл остро, но в какие-то моменты ему надо было проявить осторожность, потому что у него была стратегически рискованная позиция. Ошибки соперника привели к моей резкой атаке, после чего я не упускал инициативы".

Также Карякин рассказал о своей стратегии на ближайшие раунды: "Самое главное - просто играть в шахматы, стараться выигрывать в основное время, однако это может получиться не во всех матчах. Когда ты выигрываешь в основное время, экономишь силы, сейчас у меня будет второй выходной, это приятно. Также я считаю важным не зажиматься и не играть на ничью во второй партии, если ты до этого одержал победу в первой, при случае можно и выиграть, как сегодня".

Кроме того, Карякин рассказал о том, что делает в свободные дни: "Общаюсь с друзьями, ходим вместе с моими коллегами Теймуром Раджабовым и Анишем Гири (участники Кубка мира - прим. ТАСС) в рестораны, где обсуждаем сыгранные партии. Получилось, что мы практически соседи, живем все в одной гостинице".

Встречи третьего раунда пройдут с 16 по 18 сентября. Все матчи, за исключением финала и встречи за третье место, состоят из двух партий, в случае ничьей проводится тай-брейк. Соревновательная часть Кубка мира завершится 4 октября. Последний день зарезервирован под тай-брейк решающих встреч. В турнире стартовали 128 шахматистов, призовой фонд составляет $1,6 млн, победитель получит $110 тыс.