Более 3 тыс. человек приняли участие в выполнении нормативов на фестивале ГТО в "Лужниках"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Более 3 тыс. человек приняли участие в московском осеннем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), который прошел в "Лужниках". Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете фестиваля.

Участники комплекса ГТО всех возрастных ступеней проверяли свои силы в челночном беге, забегах на 30, 1000, 2000 и 3000 метров, подтягивании на перекладине, а также стрельбе из электронного оружия, поднимании туловища из положения лежа на спине, метании мяча, прыжке в длину с места. Несмотря на пасмурную и прохладную погоду, на территории Северного спортивного ядра "Лужников" собралось большое количество людей, на площадках для выполнения нормативов образовывались очереди.

"Более трех тысяч человек приняли участие. Самыми массовыми дисциплинами были бег на длинные дистанции, челночный бег, метание мяча", - сообщили ТАСС в оргкомитете.

Перед началом фестиваля прошла церемония открытия, в которой приняла участие посол ГТО, двукратный призер Олимпийских игр по легкой атлетике Наталья Назарова. На сцене состоялась церемония вручения золотых знаков отличия ГТО, которых удостоились 15 человек. Самой младшей обладательницей почетного знака стала шестилетняя девочка, а самой старшей - женщина 85 лет.

Многие участники приходили на фестиваль ГТО семьями. "Я сам занимаюсь бегом, зимой катаюсь на лыжах. Сын занимается горными лыжами и играет в настольный теннис, дочь плавает. Я всегда за то, чтобы проводить больше свободного времени на улице, занимаясь спортом, а не сидя дома за гаджетами, это помогает мне отвлечься от рабочей рутины", - отметил в беседе с ТАСС один из участников фестиваля Валентин.

На сцене в течение дня проходили различные развлекательные мероприятия. Зрителей и участников фестиваля развлекали танцевальные и музыкальные группы. Также работали и точки продаж сувенирных значков и различной атрибутики ГТО - от больших флагов до кружек и монет.