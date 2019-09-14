"Барселона" разгромила "Валенсию" в матче чемпионата Испании. Черышев сделал голевой пас

ТАСС, 15 сентября. "Барселона" на своем поле одержала разгромную победу над "Валенсией" со счетом 5:2 в матче четвертого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла на "Камп Ноу".

В составе "Барселоны" отличились Анссумане Фати (2-я минута), Френки де Йонг (7), Жерар Пике (51) и Луис Суарес (61, 82). У "Валенсии" мячи забили Кевин Гамейро (27) и Макси Гомес (90), голевую передачу в эпизоде со вторым забитым мячом сделал российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев. Де Йонг отметился первым голом в составе "Барселоны", он провел за клуб четвертый матч, перейдя в команду минувшим летом. На 60-й минуте Суарес заменил 16-летнего Фати, который забил второй гол за основной состав каталонской команды, в эпизоде со вторым забитым мячом "Барселоны" он отметился голевой передачей.

Черышев вышел на поле на 67-й минуте, заменив Гонсалу Гедеша, на 84-й минуте россиянин получил желтую карточку. В составе "Валенсии" все 90 минут на поле провели бывший защитник петербургского "Зенита" Эсекьель Гарай и бывший вратарь "Барселоны" Яспер Силлессен, который перешел в команду минувшим летом.

После четырех матчей "Барселона" поднялась на четвертое место в турнирной таблице, имея в активе семь очков. "Валенсия" опустилась на 15-е место, набрав четыре очка в четырех матчах.

В пятом туре "Барселона" на выезде сыграет против "Гранады" 21 сентября, на следующий день "Валенсия" примет "Леганес". 17 сентября "Барселона" проведет первый матч на групповом этапе Лиги чемпионов - на выезде с немецкой "Боруссией" (Дортмунд). В этот же день "Валенсия" в гостях сыграет с английским "Челси".