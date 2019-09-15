Исинбаева не уверена, что российские легкоатлеты смогут выступить на ЧМ под флагом страны

ТАСС, 15 сентября. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева сомневается в том, что легкоатлеты сборной России смогут выступить под флагом страны на чемпионате мира, который пройдет в Дохе (Катар). Комментарий Исинбаевой приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал Inside the Games.

Совет и конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), которые пройдут с 23 по 26 сентября в Дохе, рассмотрят возможность восстановления международного статуса Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), утраченного в ноябре 2015 года после допингового скандала.

"На чемпионате мира будут российские спортсмены, но я не уверена, смогут ли они соревноваться под российским флагом. Конечно, мы надеемся, что совет IAAF состоится перед чемпионатом мира, и они примут решение снять санкции. Надеемся, что наши спортсмены смогут свободно соревноваться под российским флагом и больше не будет коллективной ответственности за нарушение антидопинговых правил", - сказала Исинбаева.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Это не позволяет российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях под флагом страны, они выступают в нейтральном статусе с разрешения IAAF.

Чемпионат мира в Дохе пройдет с 27 сентября по 6 октября.