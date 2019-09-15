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Летние олимпийские виды спорта

Около 270 спортсменов примут участие в финале Гран-при по тхэквондо в Москве

Финал серии Гран-при пройдет 6-7 декабря
Президент Союза тхэквондо России Анатолий Терехов Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Президент Союза тхэквондо России Анатолий Терехов
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ЧЕРКЕССК, 15 сентября. /ТАСС/. Участниками финала Гран-при по тхэквондо, который пройдет в декабре в Москве, станут около 270 спортсменов. Об этом сообщил ТАСС президент Союза тхэквондо России Анатолий Терехов.

"Мы надеемся, что на Гран-при, который пройдет в декабре в Москве, будет полный зал зрителей. Участников примерно будет 270 спортсменов, человек 70 - официальные лица с командами, а всего участников будет около 300-320 человек", - сказал Терехов.

Он выразил надежду, что проведение турнира в Москве, станет дополнительным фактором достижения хороших результатов российской сборной.

"Это домашний турнир, мы рассчитываем, что это скажется на результатах российской сборной. Как в русской пословице: "Дома и стены греют", - добавил собеседник агентства.

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