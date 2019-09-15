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Летние олимпийские виды спорта

Тренер штангистки Кашириной считает, что ей будет непросто защитить титул чемпионки мира

Владимир Краснов отметил, что спортсменка не ставит громких задач
Татьяна Каширина EPA/ANTONIO BAT
Описание
Татьяна Каширина
© EPA/ANTONIO BAT

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Победительнице чемпионата мира 2018 года россиянке Татьяне Кашириной на мировом первенстве в Таиланде в борьбе за очередной титул придется очень непросто. Как сообщил ТАСС личный тренер спортсменки Владимир Краснов, его подопечную в Таиланде будут ждать очень серьезные соперницы.

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Чемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет в Паттайе с 17 по 27 сентября. 28-летняя Каширина прилетит на этот турнир 21 сентября в ранге победительницы предыдущего мирового первенства в Ашхабаде.

"Никаких громких задач Татьяна перед собой не ставит, - заметил Краснов. - Выйдет, а там как получится. Помост всех рассудит. Загадывать тяжело, соперничество с китаянками будет очень серьезное".

"Что касается состояния спортсменки перед чемпионатом мира, то мы к каждому старту готовимся одинаково", - подчеркнул тренер.

Собеседник ТАСС заметил, что Каширина, выиграв в прошлом году чемпионат мира, не гарантировала себе право выступить на Олимпиаде-2020. "Сейчас действует новая система отбора. Для попадания в Токио нужно выступить на шести турнирах, мировое первенство в Таиланде станет пятым стартом для нас. Потом нужно будет еще раз выйти на помост, возможно, это будет ближайший чемпионат Европы в Москве", - сказал Краснов.

Каширина - пятикратная чемпионка мира и восьмикратная - Европы. На Олимпиаде-2012 она стала серебряным призером.

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