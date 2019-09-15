Входные билеты на чемпионат Европы по скейтбордингу в Нижнем Новгороде будут бесплатными

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Вход на первый в истории чемпионат Европы по скейтбордингу, который пройдет в Нижнем Новгороде, будет осуществляться по бесплатным билетам. Об этом ТАСС в воскресенье рассказал глава Федерации скейтбординга России Илья Вдовин.

Первый в истории чемпионат Европы по скейтбордингу пройдет с 8 по 12 октября.

"Вход на соревнования будет осуществляться по билетам, получить которые можно будет после регистрации на сайте мероприятия, они бесплатные. На территории, прилегающей к ФОК "Мещерский" будет размещен экран, где можно будет параллельно смотреть соревнования, стать участником уличного маркета отечественных скейт-брендов. Там же установят разноуровневую рампу, где в течение мероприятия смогут попробовать свои силы начинающие скейтбордисты, а также будут кататься представители национальной сборной команды России по скейтбордингу и европейские райдеры", - сообщил Вдовин.

Скейтбординг является олимпийской дисциплиной, впервые этот вид спорта будет представлен на Играх-2020 в Токио.