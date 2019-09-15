Гунина и Цзюй Вэньцзюнь сохранили лидерство после 5-го тура этапа Гран-при FIDE в Сколково

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Россиянка Валентина Гунина белыми фигурами сыграла вничью с Антоанетой Стефановой из Болгарии в пятом туре первого этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) среди женщин. Соревнования проходят на территории инновационного центра "Сколково".

Россиянка Екатерина Лагно белыми фигурами выиграла у шведки Пии Крамлинг. Партии Алина Кашлинская (Россия) - Мари Себаг (Франция), Элизабет Петц (Германия) - Цзюй Вэньцзюнь (Китай), Харика Дронавалли (Индия) - Александра Костенюк (Россия), Александра Горячкина (Россия) - Хампи Конеру (Индия) завершились вничью.

После пяти туров в турнирной таблице лидируют Гунина и Цзюй Вэньцзюнь (по 3,5 очка), у Конеру, Горячкиной и Лагно - по 3, Петц и Дронавалли - по 2,5, Кашлинской, Костенюк и Стефановой - по 2, Крамлинг и Себаг - по 1,5.

В шестом туре в понедельник пройдут партии Цзюй Вэньцзюнь - Кашлинская, Костенюк - Себаг, Горячкина - Дронавалли, Крамлинг - Конеру, Стефанова - Лагно, Петц - Гунина.

В серии Гран-при помимо турнира в России пройдут еще три этапа: в Монако (2-15 декабря), Лозанне (1-20 марта 2020 года) и на Сардинии (20 мая - 10 июня 2020 года). В соревнованиях принимают участие 16 шахматисток, каждая из которых выступит на трех этапах серии. На турнир претенденток попадут две участницы, набравшие наибольшее количество очков по итогам Гран-при.

Этап Гран-при в Москве завершится 23 сентября. Призовой фонд турнира составляет €80 тыс. 17 сентября у спортсменок запланирован выходной день.