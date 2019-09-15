Бюджет футбольного клуба "Реал" на два межсезонья может составить €441 млн - газета

ТАСС, 15 сентября. Трансферный бюджет испанского футбольного клуба "Реал" на ближайшие два межсезонья может составить €441 млн. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на AS.

По информации источника, на данный момент "Реал" имеет €156 млн, которые клуб может потратить на новых игроков. Также у мадридской команды есть возможность получения кредита в размере €285 млн по выгодным условиям для покупки футболистов.

Таким образом, суммарный трансферный бюджет клуба может составить €441 млн на два ближайших межсезонья. Отмечается, что приоритетной целью для клуба из Испании является французский нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе, трансферная стоимость которого, по данным Transfermarkt, составляет €200 млн.

Мадридский клуб перед этим сезоном потратил на трансферы €307,5 млн, самой дорогой покупкой "Реала" стало приобретение футболиста сборной Бельгии Эдена Азара из английского "Челси" за €100 млн.

В текущем сезоне чемпионата Испании "Реал" после четырех туров занимает третье место, набрав восемь очков. В ближайшем туре подопечные Зинедина Зидана в гостях сыграют с "Севильей" 22 сентября. "Реал" проведет 18 сентября матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов в гостях против "Пари Сен-Жермен". Встреча пройдет в Париже.