Всероссийский турнир по тхэквондо состоялся в КЧР

ЧЕРКЕССК, 15 сентября. /ТАСС/. Кубок президента союза тхэквондо России прошел в Карачаево-Черкесии в спорткомплексе Юбилейный города Черкесска с 14 по 15 сентября. В двух возрастных категориях поборолись больше 300 спортсменов со всей страны.

"Уровень подготовки спортсменов прекрасный, турнир также организован хорошо", - рассказал ТАСС президент Союза тхэквондо России Анатолий Терехов своими впечатлениями о соревнованиях.

Член исполкома Союза тхэквондо России Беслан Махов рассказал ТАСС, что участие в соревнованиях приняли больше 300 спортсменов со всей страны. "Этот турнир очень значим для Карачаево-Черкесии, он является отборочным к чемпионату России. Сейчас мы проводим его впервые. К нам устремились более 300 участников из Москвы и области, Челябинска, Астрахани, Екатеринбурга и других городов и республик страны", - сказал Махов.

Он отметил, что проведение таких мероприятий важно для развития спорта в республике. "Родители и сами дети видят, на каком уровне дерутся участники. Естественно, мы уже увидели эффект от проведения таких мероприятий - после каждого турнира количество детей в залах увеличивается", - добавил Махов.

В первый день соревнований 14 сентября прошли состязания в категории "юниоры", в воскресенье состоялись схватки между участниками категории "взрослые" среди мужчин и женщин. Результаты турнира будут представлены 16 сентября после подсчета всех баллов в общекомандном зачете.

Следующий турнир Кубка президента Федерации пройдет в конце января, где для российского чемпионата будут отбираться спортсмены в нескольких категориях: "юниоры", "взрослые" среди женщин и мужчин.