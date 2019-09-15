"Марсель" одержал волевую победу над "Монако" в матче чемпионата Франции по футболу

ТАСС, 15 сентября. "Марсель" обыграл "Монако" со счетом 4:3 в гостевом матче 5-го тура чемпионата Франции по футболу.

В составе победителей дубль на счету Дарио Бенедетто (38-я и 66-я минута), по одному голу на счету Валера Жермена (41) и Димитрия Пайета (61), у "Монако" дублем отметился Виссам Бен Йеддер (17 - с пенальти, 26), еще один мяч забил Кейта Бальде (75).

"Монако" не может одержать победу уже шестой матч подряд в чемпионате Франции, в последний раз монегаски побеждали в национальном первенстве в прошлом сезоне в матче 37-го тура против "Амьена" (2:0) 18 мая. Полузащитник сборной России Александр Головин вышел в стартовом составе "Монако" и был заменен на 69-й минуте, не сумев отметиться результативными действиями. "Марсель" одержал третью победу подряд, в последний раз команда не смогла победить в матче второго тура против "Нанта" 17 августа (0:0).

В турнирной таблице чемпионата Франции "Марсель" поднялся на четвертую строчку, набрав 10 очков, "Монако" идет на предпоследнем, 19-м месте, в активе клуба два очка. В следующем туре "Марсель" примет на своем поле "Монпелье" 21 сентября, "Монако" в этот же день в гостях сыграет с "Реймсом".

Результаты других матчей игрового дня:

"Нант" - "Реймс" - 1:0;

"Сент-Этьен" - "Тулуза" - 2:2.