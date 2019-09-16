СМИ: этап "Формулы-1" в Сингапуре может быть отменен из-за лесных пожаров

ТАСС, 16 сентября. Этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Сингапуре может быть отменен из-за пожаров в Индонезии. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал PitPass.

Отмечается, что в районе трассы существует угроза задымления. Уровень загрязнения воздуха в настоящий момент достиг серьезной отметки.

"В том случае, если из-за смога возникнут проблемы с проведением соревнований, видимостью и здоровьем посетителей, организаторы этапа запросят мнение соответствующих организаций, прежде чем принять решение относительно мероприятия", - заявил промоутер этапа.

Гран-при Сингапура запланирован на 20-22 сентября.