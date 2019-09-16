Тренер ХК "Спартак" Знарок пропустит ближайшие выездные матчи команды из-за болезни

ТАСС, 16 сентября. Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок не поехал с командой на выездные игры регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Барысом" из Нур-Султана , магнитогорским "Металлургом" и екатеринбургским "Автомобилистом", матчи пройдут 17, 19 и 21 сентября соответственно. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

Отмечается, что Знарок пропустит игры из-за перенесенной ранее пневмонии. В дни выездных матчей он должен пройти дополнительное обследование. Руководить командой в этих встречах будет его помощник Харийс Витолиньш.

Знарок возглавил команду перед стартом нынешнего сезона. "Спартак" занимает седьмое место в Западной конференции, набрав семь очков в семи играх.